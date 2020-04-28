МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Оператор "Северного потока-2", Nord Stream 2 AG, не знает о каких-либо судебных процессах, которые позволили бы Польше затормозить проект, заявили РИА Новости в компании.

"Nord Stream 2 AG не знает о каких-либо судебных разбирательствах, которые могли бы сказаться на активах компании и, следовательно, на проекте", — заявили в пресс-службе оператора.

Заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский во вторник в интервью изданию Wprost заявил, что выступает за арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, если "Газпром" не заплатит нефтегазовой компании PGNiG 1,5 миллиарда долларов, причитающиеся ей по решению Стокгольмского арбитража. По его мнению, это может затормозить процесс строительства газопровода "Северный поток-2".

В конце марта польская компания заявила, что выиграла у "Газпрома" дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиарда долларов. По данным PGNIG, суд изменил формулу цены в рамках контракта, в частности, в связи с ее непосредственной связью с котировками природного газа на европейском рынке, и решение арбитража касается поставок газа, осуществляемых начиная с 1 января 2014 года.