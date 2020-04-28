МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Минэнерго России вряд ли будет пересматривать производственные показатели в Энергетической стратегии РФ на период до 2035 года, в частности, касающиеся нефти, из-за текущей ситуации на рынке, сообщил глава департамента ведомства Александр Гладков в ходе онлайн-конференции "Турбулентность ТЭК: точки роста в новой реальности" в рамках Тюменского нефтегазового форума.

"Мы полагаем, что кризис, скорее всего, не сильно повлияет на параметры нефтестратегии по одной простой причине, что все-таки туда закладывались… не сказать, что прям высокие цены на нефть. Поэтому показатели производственные меняться сильно, скорее всего, не будут", — сказал он, комментируя вопрос о том, будет ли пересматриваться одобренная недавно Энергостратегия России в связи с ситуацией на рынке.

Глава департамента также добавил, что в одобренный вариант документа укладываются и новые договоренности России в рамках ОПЕК+. "Мы закладывали изначально отклонения от тех параметров, которые есть в Энергостратегии, на, порядка, от 7% до 10%", — уточнил Гладков.

Правительство России в начале апреля одобрило проект Энергетической стратегии России до 2035 года, подготовленный Минэнерго. Согласно документу, годовая добыча нефти и газового конденсата в стране в период до 2024 года планируется на уровне 555–560 миллионов тонн, до 2035 года — 490-555 миллионов тонн. Стратегия при этом учитывает влияние ситуации с коронавирусом в мире, а также допускает продолжение скоординированных действий стран-экспортеров нефти для регулирования рынка.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.