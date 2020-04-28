МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Возможный арест активов "Газпрома" по инициативе Польши, как и в ситуации с арестом в прошлом акций по требованию Украины, не скажется на операционной деятельности российской компании и ее поставках, прокомментировал РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский во вторник в интервью изданию Wprost заявил, что выступает за арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, если "Газпром" не заплатит нефтегазовой компании PGNiG 1,5 миллиарда долларов, причитающиеся ей по решению Стокгольмского арбитража.

"Вряд ли ситуация с этим арбитражем приведет к перебоям с поставкой газа, в этом никто не заинтересован", — считает Маринченко.

По мнению эксперта, сложившаяся ситуация похожа на конфликт "Газпрома" и украинского "Нафтогаза", связанный с решениями Стокгольмского арбитража на поставку и транзит газа. Тогда "Газпром" оказался должен "Нафтогазу" около 2,6 миллиарда долларов, Украина пыталась принудительно взыскать с компании эти средства в различных юрисдикциях и добилась ареста ряда активов "Газпрома" в Европе.

"Тогда попытки Украины взыскать задолженность через обращения в национальные суды привели к аресту некоторых активов "Газпрома", но позволили ему продолжать осуществлять операционную деятельность. С другой стороны, из-за рисков, связанных с арестом активов, "Газпром" какое-то время не выходил на рынок еврооблигаций, которые являются для компании основным источником фондирования", — сказал эксперт.

"Сложно сказать, возможен ли арест активов в случае, если будет подана апелляция, и вообще предусмотрена ли в данном случае возможность подать апелляцию по существу, это юридический вопрос", — добавил аналитик.