МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Арест активов "Северного потока-2" по иску Польши в Европе возможен, но он не отразится принципиально на судьбе проекта и на деятельности "Газпрома", считают опрошенные "Прайм" эксперты. По их мнению, декларацией таких намерений польская сторона обозначает желание получить как можно больше преференций от транзита российского газа.

Польша объявила о намерении арестовать активы "Северного потока-2" в Европе, если "Газпром" не заплатит нефтегазовой компании PGNiG 1,5 миллиарда долларов, причитающиеся ей по решению Стокгольмского арбитража. Как заявил заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский, надо сделать "точно так же, как это сделала украинская сторона, то есть "Нафтогаз".

"На мой взгляд, неплохо арестовать в первую очередь акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG", — заявил он. Ковальский надеется, что это "может, в свою очередь, затормозить процесс строительства второй ветки этого газопровода".

В конце марта польская компания заявила, что выиграла у "Газпрома" дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиарда долларов. По данным PGNiG, суд изменил формулу цены в рамках контракта, но "Газпром" выставил ей счета за газ на старых условиях.

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В свою очередь, оператор "Северного потока-2", Nord Stream 2 AG, заявил, что не знает о каких-либо судебных процессах, которые позволили бы Польше затормозить проект. Ранее в компании "Газпром экспорт" заявляли, что изучают решение Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ для польской PGNiG и воздерживаются от оценки сумм возможных выплат.

ШАНСЫ НА УСПЕХ

"Желание Польши если не испугать, то хотя бы привлечь к себе внимание Газпрома вполне объяснимо, так как упомянутая сумма будет явно не лишней для страны, особенно в кризисное время", — считает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Тем не менее, реальные шансы на успех у поляков крайне малы. В ближайшее время стоит ожидать жалобу со стороны российской компании в Апелляционный суд Швеции. Вероятнее всего, "Газпром" не начал исполнять решение арбитража именно из-за подготовки обращения в вышестоящую инстанцию, считает он.

По словам эксперта, сама по себе претензия Польши лишена смысла: долгосрочные контракты, они на то и долгосрочные, что действуют длительное время по заранее оговоренным условиям между покупателем и продавцом.

"В момент его заключения полякам условия казались привлекательными, но стоило ценам на газ упасть в последние пару лет, в результате чего большую выгоду стали получать уже в "Газпроме", так сразу начались стандартные разговоры о “плохих русских”, — рассуждает он.

Реалии таковы, что к текущему моменту Польша нашла других поставщиков газа и теперь ищет повод разорвать ямальский контракт досрочно. Разговоры о полном отказе от российского газа пока кажутся преждевременными, но объемы закупок в России действительно могут существенно сократиться.

По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергобезопасности Игоря Юшкова, у этого конфликта есть вполне объяснимая подоплека – польская сторона вынуждает "Газпром" подписать долгосрочный контракт на транзит газа через Польшу. Сейчас на фоне сокращения потребления российского газа Европой "Газпрому" выгодно направлять все потоки через Украину, с которой уже подписан контракт, а от транзита через Польшу вовсе отказаться или сделать его минимальным. Польскую сторону это не устраивает, равно как не устраивает и продление текущего контракта, который истекает в 2022 году – по нему она почти ничего не получает за транзит, поскольку не вкладывалась в него в стадии строительства.

В этой ситуации поляки могут предложить "Газпрому" пакетное соглашение – не выплачивать 1,5 миллиарда долларов по суду или выплатить частично, но заключить контракт. Но сомнительно, что это выгодно – возможно, российской стороне проще заплатить эту сумму, но сконцентрироваться на украинском транзите.

ЧТО ЖДЕТ "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2"

Каких-либо серьезных проблем для “Северного потока-2” ожидать не стоит — там и так уже все плохо из-за американских санкций, и действия поляков ситуацию вряд ли усложнят, считает Дадашев.

Если подадут иск, то арест действительно возможен, но это ничего полякам не даст. Из практики борьбы "Нафтогаза" с "Газпромом" в европейских судах такой вывод можно сделать совершенно очевидно.

"Иск подают, арест накладывают, а затем "Газпром" сообщает о том, что зарезервировал на счете средства для обеспечения иска, и арест снимают", — рассказал Юшков.

Что касается "Северного потока-2", то даже при аресте "Газпром" может продолжать контролировать 100-процентный пакет его акций. Право собственности полякам не переходит, ограничений на деятельность тоже не накладывается. Единственное – "Газпром" не может продать этот пакет или заложить по кредиту, но он и не собирался этого делать. Тем более, все 100% акций "Северного потока-2" уже в залоге у пяти иностранных партнеров российской компании по этому проекту, поэтому продать их в счет погашения долга невозможно.