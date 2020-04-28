МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Энел Россия" по МСФО в первом квартале текущего года снизилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,456 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

Выручка компании за отчетный период снизилась на 37% — до 12,1 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения снизилась также в два раза и составила 1,83 миллиарда рублей.

"Энел Россия" входит в группу Enel. Производственные филиалы компании — три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность составляет 5,6 ГВт выработки электроэнергии и 2 тысячи Гкал.ч — тепла. Также компания временно управляет угольной Рефтинской ГРЭС установленной мощностью 3800 МВт во время переходного периода, необходимого для завершения продажи станции ее новому владельцу "Кузбассэнерго".