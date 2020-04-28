ВАРШАВА, 28 апр — ПРАЙМ. Польская нефтегазовая компания PGNiG не раскрывает своего плана действий в связи со взысканием, наложенным Стокгольмским арбитражем на "Газпром" в размере 1,5 миллиардов долларов, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский заявил, что Польша предпочла бы получить эти 1,5 миллиарда долларов наличными, а если "Газпром" не заплатит, хочет ареста активов "Северного потока" в Европе.

"PGNiG намерена добиться полного исполнения решения арбитражного суда и его последствий, а также соблюдения условий контракта между PGNiG и "Газпромом", в том числе получения переплаты за поставки, осуществленные в рамках "Ямальского" контракта в период с ноября 2014 до конца февраля 2020 года", — заявили агентству в пресс-службе PGNiG, отвечая на вопрос о желании добиться ареста активов "Северного потока". "Мы предпринимаем для этого необходимые шаги, однако не можем предоставить информацию о деталях этих действий", — добавили в PGNiG.

В конце марта польская компания заявила, что выиграла у "Газпрома" дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиардов долларов. По данным PGNIG, суд изменил формулу цены в рамках контракта, в частности, в связи с ее непосредственной связью с котировками природного газа на европейском рынке, и решение арбитража касается поставок газа, осуществляемых начиная с 1 января 2014 года.

Ранее в апреле PGNiG также заявила, что "Газпром" выставил ей счета за газ на старых условиях, которые действовали до решения Стокгольмского арбитража. По данным польской компании, за газ, поставленный в марте и первой половине апреля, "Газпром" выставил ей счета "в обход новых ценовых условий". В PGNiG также заявили, что не получили от "Газпрома" корректировок счетов-фактур.

В компании "Газпром экспорт" 30 марта заявляли, что изучают решение Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ для польской PGNiG, а давать оценку сумм возможных выплат пока считают преждевременным.