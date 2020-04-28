МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Добыча, подготовка и подача газа в газопровод "Сила Сибири" на фоне прокурорской проверки на Чаяндинском месторождении осуществляется в полном объёме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Газпром добыча Ноябрьск".

"Нам известно о факте недовольства работников одной из подрядных организаций. Эксплуатационные подразделения ООО "Газпром добыча Ноябрьск" обеспечивают добычу, подготовку и подачу газа в газопровод "Сила Сибири" в полном объеме", — заявили в компании.

"Газпром добыча Ноябрьск" получила запрос прокуратуры Ленского района Республики Саха (Якутия), сможет прокомментировать сложившуюся ситуацию после его внимательного изучения, добавили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация, что вахтовики на Чаяндинском месторождении выразили недовольство условиями проживания и недостатком информации о заболевших коронавирусом. Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что в вахтовых поселках "Газпрома" проведен тотальный анализ 10,5 тысячи работников. По его словам, по предварительной информации, количество заболевших может оказаться "очень значительным". Прокуратура начала проверку соблюдения прав вахтовых рабочих.

Позднее в "Газпром добыча Ноябрьск" сообщили, что вахтовый поселок в районе Чаяндинского месторождения, где ситуация напряжена из-за коронавируса, относится к другой подрядной организации.