МОСКВА, 28 апр /ПРАЙМ/. Иностранные инвесторы приняли активное участие в размещении новых еврооблигаций "Лукойла" и приобрели около 80% выпуска, рассказал РИА Новости Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов сделки.

"Лукойл" во вторник разместил десятилетние еврооблигации в объеме 1,5 миллиарда долларов с доходностью в размере 3,875% годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял около 4,25% годовых, но был снижен до около 4% годовых (+/- 0,125 процентного пункта). Организаторами выступили помимо Газпромбанка Citi и Societe Generale.

По словам Шулакова, финальная книга заявок составила 3,5 миллиарда долларов. На пике более 230 инвесторов проявили интерес к сделке, из них 150 оказались среди финальных покупателей. Так, инвесторы из США приобрели более 20% бондов, Великобритании — порядка 12%, Швейцарии — 15%, на другие страны Европы пришлось 20%, Азию и другие регионы — около 13%. Инвесторы из России купили немногим более 20%. На фонды и компании, управляющие активами, пришлось 45% выпуска, на банки – 40%, страховые компании приобрели 15% выпуска.

"В условиях экстремальной волатильности на финансовых рынках при рекордных падениях цен на нефть и продолжающихся ограничениях в крупнейших финансовых центрах мира в рамках борьбы с пандемией коронавируса компания сумела принять решение о выходе в считанные часы и использовать одно из немногих окон для сделки за последние семь недель", — сказал он.

Полученный спрос позволил компании разместить выпуск еврооблигаций с рекордно низкой для текущей волатильной ситуации премией к корпоративной долларовой кривой на уровне около 10 базисных пунктов, что значительно ниже, чем у компаний аналогов, выходивших в последнее время, и сравнимо с размещениями суверенных эмитентов. Компанией достигнута наименьшая ставка купона среди всех размещенных ранее еврооблигаций со сроком до погашения более пяти лет, добавил он.

На момент размещения у "Лукойла" находилось в обращении четыре выпуска еврооблигаций суммарным объемом 4 миллиарда долларов. В последний раз компания выходила на международные долговые рынки капитала в 2016 году с 10-летним выпуском объемом 1 миллиард долларов.