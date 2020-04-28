МОСКВА, 28 апр /ПРАЙМ/. Ирак в марте сохранил среднесуточный объем экспорта нефти практически неизменным к уровню февраля в 3,391 миллиона баррелей в день, свидетельствуют данные иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO).

Суммарно в марте Ирак экспортировал 105,12 миллиона баррелей нефти, а в феврале — 98,35 миллиона. Экспорт с месторождений Басры в марте составил 101,393 миллиона баррелей, а с месторождений Киркука — 3,726 миллиона.

Доходы Ирака от экспорта нефти за отчетный период составили 2,962 миллиарда долларов при средней цене нефти в 28,18 доллара за баррель. В феврале эти доходы составили 4,842 миллиарда долларов при цене нефти в 49,23 доллара за баррель.