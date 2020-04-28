МОСКВА, 28 апр /ПРАЙМ/. Мировой спрос на газ в 2020 году может снизиться на 3-5%, при этом интригой остается, кто на этом фоне сократит поставки – производители трубопроводного газа или СПГ, говорится в исследовании центра энергетики Московской школы управления "Сколково" "Коронакризис: влияние COVID-19 на ТЭК в мире и в России".

"Газовая отрасль пострадала от падения спроса в меньшей степени, чем нефтяная. Спрос на газ сокращается в основном в промышленности и в коммерческом секторе. В электроэнергетике его динамика в первую очередь зависит от особенностей национального регулирования и структуры мощностей. В целом можно говорить о 3-5% сокращении среднегодового мирового спроса на газ", — сообщается в исследовании.

В целом, газовый рынок выглядит более устойчивым, чем нефтяной, однако в Европе сильное падение спроса во втором и третьем кварталах на фоне высокого заполнения ПХГ может спровоцировать ситуацию, схожую с той, что сложилась в нефтяной сфере.

"Основная интрига будет в том, кто сократит поставки – производители сетевого газа или СПГ, и будут ли они делать попытки договориться о скоординированном сокращении предложения для поддержания цен, по аналогии с ОПЕК+, или применять весь арсенал методов неэкономической конкуренции", — указывают эксперты.

В кратко- и среднесрочной перспективе существует значительный риск сдвига сроков реализации текущих газовых проектов в мире (новые трубопроводы, заводы СПГ, газохимические производства), также возможна отмена особенно капиталоемких из них. Кроме того, новым крупным проектам в случае недостатка господдержки будет сложнее получить необходимое банковское финансирование, говорится в докладе.