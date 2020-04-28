МОСКВА, 28 апр /ПРАЙМ/. Снижение спроса на электроэнергию в России будет углубляться в течение апреля-мая, поскольку активные меры по борьбе с пандемией коронавируса начали принимать в конце марта-начале апреля, говорится в исследовании Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" "Коронакризис: влияние COVID-19 на ТЭК в мире и в России".

"В России карантинные мероприятия начались в конце марта – начале апреля, поэтому, в соответствии с практикой, сложившейся в других странах, снижение спроса на электроэнергию будет углубляться в течение апреля-мая", — пишут эксперты.

Авторы отмечают, что с учетом стратегической важности нефтегазового сектора для россии?скои? экономики падение цен на нефть может привести к большему ущербу для экономического роста, чем в странах Европы или США, что также отразится в динамике спроса на электроэнергию.

"Сокращение добычи нефти (в связи с договоренностями в рамках ОПЕК+) приведет к сокращению спроса на электроэнергию в соответствующих россии?ских регионах (например, ХМАО)", — говорится в докладе.

В структуре производства электроэнергии в России вряд ли произои?дут существенные изменения, поскольку в энергобалансе в целом доминирует природныи? газ, цена на которыи? регулируется государством.

"В энергосистеме Сибири возможен эффект увеличения доли ВИЭ (крупных ГЭС) по мере снижения спроса – но, как упоминалось выше, пока спрос не уменьшился", — поясняется в докладе.

При этом, как отмечается в докладе, в России не наблюдается существенного падения спроса и цен на электроэнергию. Не ожидается и рост спроса на тепловую энергию из-за пребывания людей дома, поскольку в отличие от Европы, в России жилой фонд состоит в основном из многоквартирных домов, получающих тепловую энергию от централизованных источников.

Основная угроза как операционной, так и инвестиционной деятельности энергокомпаний — риск резкого снижения выручки из-за неплатежей. Авторы доклада отмечают, что в целом сложившаяся ситуация потребует серьезных изменений инвестиционной деятельности в электроэнергетике и теплоснабжении.