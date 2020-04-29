ВАШИНГТОН, 29 апр /ПРАЙМ/, Михаил Тургиев. Вставшие на якорь у побережья Южной Калифорнии танкеры с нефтью пришли из Саудовской Аравии и простоят так, пока не восстановится спрос на нефть, сказал РИА Новости эксперт Института Ближнего Востока в Вашингтоне Рауф Маммадов.

Ранее в диспетчерской порта Южной Калифорнии РИА Новости сообщили, что на рейде стоят 20 танкеров, 14 из которых останутся там на неопределенное время. Еще один танкер должен присоединиться к ним в пятницу.

"В море у берегов Калифорнии (в танкерах) около 20 миллионов баррелей на сегодня. Всего Саудовская Аравия отправила 50 миллионов баррелей нефти в Соединенные Штаты в начале марта – середине апреля. Все эти танкеры вышли из порта Saudi Aramco Рас-Таннура в Персидском заливе", — сказал он.

Это количество равнозначно примерно 20-дневному объему того, то закупали США в 2019 году. Почти все эти танкеры вышли в море во время "ценовой войны", когда Саудовская Аравия предложила большие скидки на нефть и объявила о намерении увеличить добычу, напомнил эксперт.

"Это большая ошибка с выбором времени… Отправка десятков миллионов баррелей нефти одному из крупнейших импортеров в мире стала результатом стратегии, которая может дать обратный результат. Некоторые из этих судов зависнут на долгое время", — считает Маммадов.

По его словам, несмотря на то, что Саудовская Аравия владеет некоторым числом танкеров, многие она арендует. В день это обходится от 100 до 170 тысяч долларов за судно, при этом стоимость такой аренды в последнее время возросла в два раза, добавил собеседник агентства.

"Конечно, это снизит чистую стоимость отгруженной нефти, потому что это увеличивает логистические расходы. Однако это ситуация форс-мажора, поэтому компании прибегают ко всем возможным способам сокращения ущерба. Сейчас это больше вопрос кризисного управления, игроки в индустрии заинтересованы в том, чтобы переждать шторм, чтобы экономика восстановилась", — сказал Маммадов.

При сохранении текущего положения дел в экономике нефтехранилища будут заполнены в середине мая, так что у танкеров просто нет выбора, кроме как стоять на якоре, считает он.