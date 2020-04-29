МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Чистый убыток австрийской нефтегазовой компании OMV, приходящийся на акционеров, по итогам первого квартала 2020 года составил 159 миллионов евро против прибыли в 354 миллиона евро годом ранее, говорится в отчете компании.

Разводненный убыток на акцию составил 0,49 евро против прибыли в 1,08 евро на акцию годом ранее. Выручка уменьшилась на 12% — до 4,76 миллиарда евро. Капитальные вложения снизились в годовом выражении на 47% и составили за период 469 миллионов евро. Аналитики ожидали выручки в 5,51 миллиарда евро.

Объем добычи углеводородов за январь-март незначительно снизился, до 472 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Компания отметила, что негативное влияние на показатели оказало резкое снижение цен на нефть и распространение пандемии COVID-19.

По итогам 2020 года OMV ожидает, что средняя цена на нефть марки Brent составит 40 долларов за баррель. Компания прогнозирует, что объем капзатрат по итогам года будет порядка 1,8 миллиарда евро. OMV ожидает, что объем добычи будет составлять 440-470 тысяч баррелей в сутки.

OMV — одна из крупнейших компаний в Центральной Европе. Занимается разведкой и добычей углеводородов в 17 странах, включая страны Северной Африки, Северо-Запада Европы, Ближнего Востока, Каспийского региона, Австралию и Новую Зеландию.