Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО в 2019 году снизилась на 17%
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО, относящаяся к акционерам компании, за 2019 год снизилась на 17% по сравнению с предыдущим годом и составила 1,203 триллиона рублей, говорится в сообщении компании.
Выручка от продаж составила 7,66 триллиона рублей, снизившись на 7% в годовом выражении.
Чистый долг "Газпрома" в 2019 году вырос на 5,1% и по состоянию на 31 декабря составил 3,168 триллиона рублей.
Общая сумма долга при этом выросла незначительно, составив 3,864 триллиона рублей.
"Газпром" — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт теплоэнергии и электроэнергии.
https://1prime.ru/energy/20200429/831357373.html