МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО, относящаяся к акционерам компании, за 2019 год снизилась на 17% по сравнению с предыдущим годом и составила 1,203 триллиона рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка от продаж составила 7,66 триллиона рублей, снизившись на 7% в годовом выражении.

Чистый долг "Газпрома" в 2019 году вырос на 5,1% и по состоянию на 31 декабря составил 3,168 триллиона рублей.

Общая сумма долга при этом выросла незначительно, составив 3,864 триллиона рублей.

"Газпром" — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт теплоэнергии и электроэнергии.