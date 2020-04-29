КИЕВ, 29 апр — ПРАЙМ. НАК "Нафтогаз Украины" получила чистую прибыль в размере 63,3 миллиарда гривен (около 2,3 миллиарда долларов) за 2019 год, что в 5,5 раза больше, чем в 2018 году, сообщила пресс-служба компании.

"В 2019 году консолидированная чистая прибыль группы "Нафтогаз" составила 63,3 миллиарда гривен (около 2,3 миллиарда долларов)", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по сравнению с 2018 годом, прибыль выросла на 51,7 миллиарда гривен (около 1,9 миллиарда долларов) или в 5,5 раза.

"Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 110 миллиардов гривен (около 4 миллиардов долларов). Эта сумма включает 55,7 миллиарда гривен (около 2 миллиардов долларов) компенсации по результатам положительного решения в арбитраже по транзитному контракту, за вычетом налога на прибыль. До налогообложения сумма полученной компенсации составила 2,9 миллиарда долларов. … Государственный бюджет уже получил из этой суммы 12,2 миллиарда гривен (около 450 миллионов долларов) налога на прибыль и получит дополнительно 48,2 миллиарда гривен (около 1,8 миллиарда долларов) в виде дивидендов "Нафтогаза" за 2019 год", — говорится в сообщении.

Россия и Украина 20 декабря 2019 года подписали протокол по газовому сотрудничеству, который включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках "Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. Кроме того, Россия и Украина 30 декабря 2019 года подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечила продолжение транзита газа с 1 января после истечения срока предыдущего контракта.

"Нафтогаз" полностью принадлежит государству. "Нафтогаз" включает в себя газодобывающую "Укргаздобычу", нефтегазодобывающую "Укрнафту" и газотранспортный "Укртрансгаз" (в этом году завершился процесс выделения ГТС независимому оператору).