МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток-2", в апреле 2020 года привлекла кредиты на 87,5 миллиона евро от европейских партнеров, говорится в отчёте "Газпрома" по МСФО.

"В апреле 2020 года дочерняя организация "Норд Стрим 2 АГ" привлекла заемные средства от "Винтерсхалл Нидерланды Транспорт энд Трейдинг Б.В.", "ОМВ Газ Маркетинг Трейдинг энд Финанс Б.В.", "Шелл Эксплорейшн энд Продакшн (LXXI) Б.В.", "Энжи Энерджи Менеджмент Холдинг Швейцария АГ", "Юнипер Газ Транспортэйшн энд Финанс Б.В." в размере 87,5 миллиона евро на условиях долгосрочного соглашения о финансировании, заключенного между сторонами в апреле 2017 года", — сообщается в отчёте.