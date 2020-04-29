МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Инвестиции группы "Газпром" на 2020 год оцениваются в 1,61 триллиона рублей, следует из отчета компании по МСФО.

"Общий объем освоения инвестиций согласно инвестиционной программе группы на 2020 год (по газовым, нефтяным, электрогенерирующим, теплогенерирующим и прочим активам) и имеющимся аналогичным намерениям группы составляет 1 609 995 млн рублей", — говорится в отчете.