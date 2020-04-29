МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин планирует в среду провести совещание по развитию топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Будет у него совещание по развитию энергетики, это в целом ТЭК России, топливно-энергетический комплекс, тот самый комплекс, который работает всегда, он не может остановиться ни при каких условиях. И уголь добывается, и нефть добывается, и генерирующие компании, сетевые компании обеспечивают передачу и так далее и тому подобное", — сказал он.

По словам Пескова, в открытой части совещания предполагается вступительное слово главы государства, а также доклад министра энергетики Александра Новака.

В закрытой части выступят глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Новатэка" Леонид Михельсон, глава "Росатома" Алексей Лихачев, глава "Россетей" Павел Ливинский, глава "Интер РАО" Борис Ковальчук, а также глава СУЭКа Владимир Рашевский.

"Важное и содержательное мероприятие", — сказал Песков.

Он также добавил, что на совещании обсудят стабильность цен на внутреннем рынке и проблемы с учетом неблагоприятных цен на энергоносители в мире.

"Речь идет об условиях функционирования ТЭКа, тех проблемах, с которыми может сталкиваться ТЭК, в том числе с учетом неблагоприятной международной ценовой конъюнктуры на энергоносители, надежность функционирования ТЭКа, что является определенной константой, стабильность цен на внутреннем рынке, ну и так далее и тому подобное. То есть все вопросы, связанные с функционированием ТЭКа", — сказал Песков.

Он отметил, что не знает, будет ли обсуждаться на совещании механизм демпфера, а также о планах президента предлагать новые параметры для него.