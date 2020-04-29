МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", дочерняя компания "Газпром нефти", открыла два новых перспективных кластера на Воргенском лицензионном участке в ЯНАО, начальные геологические ресурсы которых оцениваются в 80 миллионов тонн нефтяного эквивалента, говорится в пресс-релизе "Газпром нефти".

""Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" в рамках геологоразведочных работ на Воргенском лицензионном участке в ЯНАО выделил два новых перспективных кластера, начальные геологические ресурсы которых оцениваются в 80 миллионов тонн нефтяного эквивалента", — сообщила "Газпром нефть".

Отмечается, что компания проведет 3D-сейсморазведку и поисково-оценочное бурение для уточнения ресурсного потенциала участка до 2025 года.

"На сегодняшний день Воргенский участок – самый крупный в портфеле активов "Ноябрьскнефтегаза". Определение контуров нефтеносности позволит повысить успешность поисково-разведочного бурения и ускорить последующее освоение этой территории, что станет важным фактором дальнейшего развития не только нашего предприятия, но и всей ямальской нефтедобычи", – приводятся в сообщении слова гендиректора "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Александра Шушакова.