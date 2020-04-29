МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Чистый убыток "Новатэка" по МСФО, относящийся к акционерам, за первый квартал 2020 года составил 30,68 миллиарда рублей против прибыли в 381,8 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.

Нормализованная чистая прибыль за отчетный период составила 53,547 миллиарда рублей, снижение в годовом выражении составило 18,5%. Выручка от реализации за период составила 182,595 миллиарда рублей, что на 21% меньше аналогичного периода 2019 года.

Ранее компания сообщала, что ее прибыль за первый квартал 2019 года выросла примерно в 8,9 раза в годовом выражении и составила 381,8 миллиарда рублей. Такую динамику компания объясняла признанием прибыли от продажи 10% в проекте "Арктик СПГ-2".

Капитальные вложения "Новатэка" в первом квартале 2020 года снизились на 3,3% в годовом выражении и составили 41,1 миллиарда рублей.

"Денежные средства, использованные на оплату капитальных вложений, составили 41,1 миллиарда рублей по сравнению с 42,5 миллиарда рублей в аналогичном периоде 2019 года", — сообщает "Новатэк".

"Новатэк" в первом квартале текущего года, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 19,08 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.

В целом компания увеличила добычу углеводородов на 2,1% — до 150,2 миллиона баррелей нефтяного эквивалента. Добыча жидких углеводородов выросла на 2% — до 3,048 миллиона тонн.

Объем реализации природного газа, включая СПГ, по предварительным данным составил 20,69 миллиарда кубометров, что на 6,8% ниже аналогичного показателя за первый квартал 2019 года. В РФ было реализовано 18,24 миллиарда кубометров природного газа, объем реализации СПГ на международных рынках составил 2,45 миллиарда кубометров. "Снижение объемов реализации на международных рынках связано с уменьшением доли продаж "Ямала СПГ" на спотовом рынке через акционеров, включая "Новатэк", и при этом увеличением доли прямых продаж "Ямала СПГ" по долгосрочным контрактам", — поясняет компания.

Объем переработки деэтанизированного газового конденсата на Пуровском ЗПК вырос на 4,8% и составил 2,823 миллиона тонн. На комплексе в Усть-Луге переработано 1,787 миллиона тонн стабильного газового конденсата, объем переработки вырос на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В феврале зампред правления компании Марк Джитвэй в ходе телефонной конференции сообщил, что "Новатэк" планирует нарастить добычу газа в 2020 году на 2-3% к уровню 2019 года, жидких углеводородов — на 1-2%.

"Новатэк" — один из крупнейших независимых производителей природного газа в РФ, создан в 1994 году. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе.