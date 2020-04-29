НОВО-ОГАРЕВО, 29 апр — ПРАЙМ. На совещании по вопросам развития энергетики президент России Владимир Путин заявил, что нельзя допустить дефицит топлива на внутреннем рынке, необходимо продолжать крупные инфраструктурные проекты в энергетики.

"Нельзя ни в коем случае допустить дефицита топлива на внутреннем рынке, ограничения энергоснабжения предприятий, населенных пунктов страны", — сказал президент.

Он также подчеркнул, что необходимо продолжить крупные инфраструктурные проекты в отрасли, "значимые для российских регионов, предприятий реального сектора".

Российская и глобальная энергетика столкнулись с потрясениями, коронавирус также повлиял на экономику и ТЭК, отметил Путин.

"В последние месяцы и российская, и вся глобальная энергетика столкнулись с серьезными потрясениями. Эти проблемы носят системный характер и выходят далеко за национальные границы", — сказал Путин.

Президент отметил негативную роль коронавируса в этой ситуации.

"Распространение коронавируса и вынужденные ограничительные меры самым негативным образом сказались на мировой экономике, заставили ее темпы снижаться, ВВП мировой сокращается, спрос на энергоресурсы как в отдельных государствах, так и в мире в целом сократился. Вслед за ним пошли вниз и ценовые котировки", — отметил глава государства.

Путин также заявил о необходимости обеспечить долгосрочную устойчивость российского топливно-энергетического комплекса на всех этапах — от добычи до глубокой переработки.

"Но наша главная, общая задача — обеспечить долгосрочную устойчивость российского ТЭКа по всему циклу: от добычи ресурсов до их транспортировки и глубокой переработки, включая работу организаций малого и среднего бизнеса, которые оказывают отрасли сервисные услуги, обеспечивают технологические процессы", — заявил Путин.