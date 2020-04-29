МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Стоимость топлива на АЗС в РФ стабильна: цены на бензин с начала года не изменились, на дизельное топливо — выросли в пределах инфляции, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Цена на АЗС стабильны. На автомобильный бензин цены с начала года не изменились, на дизельное топливо рост находится в пределах инфляции", — сказал Новак в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, посвящённого энергетике.

Министр также сообщил, что в розничном сегменте рынка топлива на АЗС падение спроса на автомобильный бензин в апреле составило 40-50%, на дизельное топливо — примерно 30%, а падение потребления авиакеросина превысило 50%.