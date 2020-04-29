МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Минэнерго РФ отмечает ухудшение платежной дисциплины потребителей энергоресурсов: так, уровень оплаты потребляемой электроэнергии с начала апреля составляет 88%, а тепловой энергии – 80% от прошлогодних показателей, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на совещании по энергетике у президента России Владимира Путина.

"В течение первого квартала текущего года мы фиксировали стабильную ситуацию с платежной дисциплиной, но с начала апреля наблюдается снижение уровня оплаты потребителями за энергоресурсы — за электроэнергию, тепло и газ — в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Уровень оплаты с начала апреля за электроэнергию составил 88%, за тепловую энергию — 80% от оплаты, поступивший за аналогичный период прошлого года", – сказал Новак.

По его словам, основное снижение наблюдается по предприятиям ЖКХ: там уровень оплаты составляет около 63% от прошлогоднего показателя. "К сожалению, также и бюджетные организации снизили оплату примерно на 10%", — отметил министр.

"В этой ситуации в отраслях электроэнергетики возникают кассовые разрывы, которые важно сегодня покрыть за счет кредитования и для того, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование отрасли и надежно обеспечить потребителей, и также подготовиться к новому осенне-зимнему периоду", — сказал Новак.