МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии с 30 марта, то есть с начала нерабочих дней и на фоне самоизоляции, снизилось на 3%, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным по энергетике.

"С 30 марта этого года снижение электропотребления составило около 3%, это с учетом исключения температурного фактора", — сказал Новак.

По его словам, в некоторых отраслях промышленности отмечается спад потребления. "В частности, в машиностроении – на 22%, в перевозках железнодорожным транспортом – на 7%, в металлургии – на 3%", — сказал Новак.

"Значительное снижение потребления мы также отмечаем в таких направлениях, как предприятия общественного питания, торговые центры, санаторно-курортные организации, офисные гостиничные здания. То есть по всем предприятиям, функционирование которых ограничено в рамках принимаемых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции", — пояснил министр.

Новак отметил, что в настоящее время одной из ключевых задач является технологическое присоединение социально-значимых объектов. По его словам, усилены бригады, подготовлен необходимый аварийный запас материалов, обеспечена готовность резервных источников энергоснабжения. По его словам, в режиме готовности находятся более 50 тысяч дизельгенераторных установок с тем, чтобы обеспечить бесперебойную работу медицинских учреждений.

"Всего на особом контроле находятся 398 медицинских учреждений в 75 регионах РФ. Для дальнейшего обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей совместно с регионами нами проведен мониторинг достаточности количества и проверена работоспособность имеющихся резервных источников электроснабжения", — сказал министр.