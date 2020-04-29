МИНСК, 29 апр — ПРАЙМ. Министерство энергетики Белоруссии намерено продолжить переговоры с "Газпромом" о цене на российский газ в текущем году для Минска, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь белорусского ведомства Жанна Зенькевич.

"Минэнерго Беларуси продолжит с ПАО "Газпром" переговоры по данному вопросу – о цене на газ", — сказала пресс-секретарь.

В феврале первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой говорил, что как базовый вариант на 2020 год зафиксирована цена 127 долларов, но не исключена "небольшая корректировка", и белорусская сторона будет ее добиваться. В этом же месяце глава "Газпрома" Алексей Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен при поставке газа в республику в текущем году. Документ сохраняет цену до конца текущего года на уровне 2019 года — 127 долларов за тысячу кубометров.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что в нынешних условиях цена на российский газ для республики должна составлять 40-45 долларов за 1 тысячу кубометров с учетом логистики, а не 127 долларов, как сейчас. При этом 5 апреля посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что Минск и Москва могут сесть за стол переговоров и переосмыслить цену на российский газ с учетом падения мировых цен на нефть, однако, как подчеркнул дипломат, подписанный сторонами на 2020 год контракт должен исполняться.

Глава минэнерго республики Виктор Каранкевич сообщал в начале апреля, что Минск инициировал перед "Газпромом" вопрос о снижении цены на газ для республики на 2020 год. В качестве одного из механизмов пересмотра предложена возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам.

В конце апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что даже в условиях нынешнего падения цен на энергоносители, обязательства по контрактам сохраняются, в том числе для Белоруссии, напомнив, что когда эти соглашения заключались, прописанная цена на энергоресурсы была ниже рыночной.

В 2019 году цена российского газа для Белоруссии также была установлена на уровне 127 долларов за 1 тысячу кубометров.