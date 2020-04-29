МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Экспортная цена на газ "Газпрома" при поставках в Европу в 2019 году снизилась на 14%, до 211 долларов за тысячу кубометров, говорится в презентации компании.

Отмечается, что в 2018 году этот показатель составлял 246 долларов за тысячу кубов.

Как отметил глава финансового департамента газового холдинга Александр Иванников в ходе телефонной конференции по результатам по МСФО, данный показатель оказался стабильнее, чем спотовые цены на газ в Европе.