Экспортная цена "Газпрома" для Европы в 2019 году снизилась до $211 за тыс кубов
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Экспортная цена на газ "Газпрома" при поставках в Европу в 2019 году снизилась на 14%, до 211 долларов за тысячу кубометров, говорится в презентации компании.
Отмечается, что в 2018 году этот показатель составлял 246 долларов за тысячу кубов.
Как отметил глава финансового департамента газового холдинга Александр Иванников в ходе телефонной конференции по результатам по МСФО, данный показатель оказался стабильнее, чем спотовые цены на газ в Европе.
https://1prime.ru/energy/20200429/831363203.html