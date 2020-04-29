МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Оптимизация финансирования инвестпрограммы "Газпром нефти" в 2020 году может составить около 20%, заявил глава финансового департамента "Газпрома" Александр Иванников.

"Оптимизация финансирования инвестиционной программы ПАО "Газпром нефть" может составить около 20% в текущем ценовом сценарии для рынка нефти", — сказал он в ходе телефонной конференции.

Также он сообщил о сокращении операционных затрат в связи с падением цен на нефть и сокращением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.

В целом объем капиталовложений группы "Газпром" в ближайшие годы будет ниже уровня 2019 года, заявил Иванников.

Объем капиталовложений "Газпрома" в 2019 году достиг пиковых значений, увеличившись на 8% по сравнению с 2018 годом, при этом капиталовложения были обеспечены операционным денежным потоком, сказал Иванников. Капиталовложения в 2019 году составили 1,776 триллиона рублей.

"Мы ожидаем, что в ближайшие годы объем капиталовложений группы будет ниже уровня 2019 года. Так, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой ПАО "Газпром" на 2020 год объем капиталовложений по газовому бизнесу установлен почти на 20% ниже значения предыдущего года", — подчеркнул он.

При этом "Газпром" принял решение не корректировать бюджет на 2020 год, но сократить лимиты финансирования операционных затрат на 20%, целевой объем сокращения операционных расходов составит 140 миллиардов рублей, сообщил Иванников.

"В соответствии с прогнозом, подготовленным по итогам первого квартала 2020 года было принято решение не корректировать бюджет ПАО "Газпром", утвержденный советом директоров, но сократить в 2020 году лимиты финансирования операционных затрат на 20% от уровня показателей. Целевой объем сокращения расходов составит 140 миллиардов рублей", — сказал топ-менеджер в ходе телефонной конференции.

Он пояснил, что есть защищенная группа расходов, которые не подлежат сокращению, в их числе налоги, затраты на оплату труда, соцвыплаты.

"Лимит финансирования инвестиционной программы ПАО "Газпром" предлагается сократить на 20%, то есть на 216 миллиардов рублей. При этом сокращение финансирования не приведет к изменению сроков реализации ключевых инвестиционных проектов, а также не повлияет на надежность газоснабжения потребителей", — сказал Иванников.