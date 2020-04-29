МОСКВА, 29 апр /ПРАЙМ/. "Газпром" ожидает, что цены на газ в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе вырастут в два-три раза на горизонте нескольких лет при условии быстрого снижения числа случаев заболевания коронавирусом, например, при появлении эффективной вакцины от него, заявил начальник управления долгосрочных программ развития "Газпрома" Кирилл Полоус.

"Мы видим, что ситуация с коронавирусом меняется еженедельно и оказывает существенное влияние как на ситуацию в мире в целом, так и на нефтегазовую отрасль", — сказал Полоус в ходе телефонной конференции.

"Но если говорить серьезно в отношении наших взглядов на долгосрочную перспективу или даже на среднесрочную перспективу, то если ситуация с коронавирусом пойдет по сценарию V-образного или U-образного, но сжатого периода, — скажем, будут разработаны средства эффективной вакцинации, — то мы предполагаем, что цены как в Европе, так и в АТР могут увеличиться не на какое-то количество долларов за MBTU, а в два или может быть даже в три раза на горизонте нескольких лет", — добавил он.

По его словам, "Газпром" ожидает, что экспорт газа в 2020 году составит 166,6 миллиарда кубометров при средней цене в 133 доллара за тысячу кубов.

"Сегодня мы находимся в следующих сценарных предпосылках, из которых считаем бюджет текущего года: объемный показатель экспорта находится на уровне 166,6 миллиарда кубических метров, ценовой среднегодовой показатель — 133 доллара за тысячу кубических метров", — сказал он, отвечая на вопрос об ожидаемом экспорте компании в 2020 году.

Он подчеркнул, что компания не относится к данным показателям как "к догме", — цифры корректируются по мере того, как меняется ситуация на рынке.