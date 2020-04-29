МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток-2", отклонилось от объявленного курса и проходит пролив Скагеррак, соединяющий Северное и Балтийское моря, свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.

Трубоукладчик в среду вошел в пролив Скагеррак между норвежским побережьем Скандинавского полуострова и полуостровом Ютландия. Проследовав через второй пролив Каттегат, "Академик Черский" может оказаться в Балтийском море, по дну которого проходит недостроенный газопровод "Северный поток-2". В качестве пункта назначения судно по-прежнему указывает порт Находки, откуда оно отправилось в путь в феврале.

"Академик Черский" находится в пути уже 80 дней. При этом трубоукладчик постоянно меняет пункт назначения.

Министр энергетики России Александр Новак в декабре 2019 года сообщал, что использование "Черского" — это один из вариантов достройки "Северного потока-2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.