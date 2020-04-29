МОСКВА, 29 апр /ПРАЙМ/. В Москве изучают опубликованный минэнергетики США доклад, в котором Вашингтон говорит о намерении вытеснить РФ с рынков ядерных технологий, сообщили РИА Новости в МИД России.

В размещенной на сайте министерства энергетики США стратегии говорится, что Вашингтон должен вытеснить Россию и Китай с находящихся под их влиянием рынков ядерных технологий и стать мировым лидером в этой сфере,

Отвечая на просьбу прокомментировать обнародование заявление, в МИД РФ указали, что "в настоящее время мы изучаем опубликованный минэнергетики США доклад рабочей группы по ядерному топливу". В ведомстве отметили, что "значительная часть доклада посвящена вопросам вытеснения России и Китая с международного рынка товаров и услуг, связанных с ядерной энергетикой".

"Причём есть основания предполагать, что будут использоваться не только субсидирование соответствующих отраслей США, но также и неэкономические методы", — отметили в министерстве.

В частности, добавили в ведомстве, "речь может идти об "адаптации" при активном участии Вашингтона национальных законодательств государств с тем, чтобы обеспечить привилегированное положение американских поставщиков". По информации министерства, "в этом нет ничего нового".

"Мы уже сталкивались с такими действиями США на Украине и в ряде стран Восточной Европы", — заметили в МИД России. "Там политическими методами навязывалось уступающее российскому как по техническим характеристикам, так и по экономическим показателям американское ядерное топливо",- добавили в российском министерстве.

"В случае с Украиной имеет место превращение ядерной энергетики страны в экспериментальную площадку для отработки неопробованных американских ядерных технологий", — указали в МИД РФ. Там добавили, что "за эксперименты США платят сами "подопытные".

"Теперь подобную практику, видимо, предполагается распространить на весь мир", — предположили в МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве заметили, что "причины такой тактики тоже ясны".

"Они обозначены в докладе американских экспертов. За последнее десятилетие Вашингтон весьма мало внимания уделял развитию своей собственной атомной энергетики, в связи с чем наметилось отставание от лидеров по большинству направлений — от добычи урана до строительства атомных реакторов и обращения с отработавшим ядерным топливом", — пояснили в МИД.

"Сейчас власти США, видимо, намерены исправить положение", — предположили там.

В МИД заметили, что "это требует значительных финансовых вложений".

"Чтобы они давали отдачу, необходимо занять существенную долю международного рынка атомной энергетики, а сделать это путём честной конкуренции в приемлемые для американской администрации сроки не получится именно ввиду имеющегося отставания", — отметили в ведомстве. "Поэтому Вашингтон намерен пустить в ход неэкономические рычаги", — добавили там.

"Подобные действия США вызывают вопрос, чего стоят пропагандируемые Вашингтоном принципы свободной торговли и следует ли в принципе придерживаться каких-либо правил в отношениях с государством, которое само никаких правил не соблюдает и меняет их так, как ему выгодно в данный момент", — заключили в российском МИД.