МОСКВА, 29 апр /ПРАЙМ/. Московская биржа предложила ряд мер по оптимизации рисков на торгах нефтяными фьючерсами WTI при отрицательных ценах, в частности, срочный комитет биржи рекомендовал не проводить торги в день экспирации фьючерса на нефть WTI при цене ниже минус 0,5 доллара, говорится в сообщении площадки.

"До момента реализации функционала торгов фьючерсными контрактами по отрицательным ценам Московская биржа совместно с участниками рынка предложила ряд мер, направленных на минимизацию рисков участников и их клиентов, также указывается в сообщении торговой площадки", — говорится в сообщении.

"Комитет по срочному рынку рекомендовал не проводить торги в период с 10.00 мск до 14.00 мск дня исполнения фьючерсного контракта на нефть Light Sweet Crude Oil Futures в случае, если расчетная цена (Settle Price) соответствующего фьючерсного контракта на нефть Light Sweet Crude Oil Futures на NYMEX будет определена на уровне ниже минус 50 центов", — отмечается также в сообщении.

Как уже было объявлено ранее, в соответствии с рекомендациями комитета по срочному рынку принято решение о переносе даты исполнения ближайшего фьючерсного контракта на нефть Light Sweet Crude Oil с 19 мая на 30 апреля 2020 года и даты исполнения маржируемого опциона на фьючерсный контракт на нефть Light Sweet Crude Oil с 14 мая на 29 апреля 2020 года.

Ранее Московская биржа сообщала, что разработает функционал, позволяющий осуществлять торги контрактами, в базе которых лежат фьючерсы с отрицательными ценами.

Кроме того, с 23 апреля Московская биржа внедрила механизм изменения риск-параметров в ходе вечерней торговой сессии в отношении контрактов на иностранные индикаторы, торги по которым осуществляются на международных биржах.

"Изменения риск-параметров возможны не ранее чем через 15 минут после стабилизации цены контракта на уровне одной из границ ценового коридора. При этом цены контрактов до момента реализации функционала торгов с отрицательными ценами не смогут достигать отрицательных значений, а будут находиться на нижней границе ценового коридора до окончания торговой сессии или до изменения тренда", — указала биржа.

Котировки фьючерсов на нефть WTI (с поставкой в мае) 20 апреля впервые в истории упали до отрицательных значений, на Нью-Йоркской товарной бирже они достигали минус 40,32 доллара за баррель. На Мосбирже торги этим фьючерсом в тот же день завершились раньше и на отметке 8,84 доллара. А NYMEX по итогам продолжавшихся 20 апреля торгов определила цену исполнения (экспирации) контракта в минус 37,63 доллара.

Мосбиржа 21 апреля торги этим фьючерсом не проводила из-за неготовности брокерских и клиринговых систем к работе с отрицательными ценами, а цену экспирации взяла по обычному регламенту с NYMEX.