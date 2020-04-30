МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток-2", снова сообщило о смене пункта назначения — с Находки на Калининград, продолжая при этом идти в направлении Балтийского моря, свидетельствуют данные портала Marine Traffic.

Судно должно достигнуть Калининграда 1 июля.

При этом "Академик Черский" продолжает идти через пролив Скагеррак, соединяющий Северное море с Балтийским, по дну которого проходит недостроенный газопровод "Северный поток-2".

Министр энергетики России Александр Новак в декабре 2019 года сообщал, что использование "Черского" — это один из вариантов достройки "Северного потока-2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.