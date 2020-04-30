МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Министерство нефти и энергетики Норвегии сообщило, что страна будет сокращать добычу нефти с июня по декабрь 2020 года, передает агентство Рейтер.

"Мы сократим норвежскую добычу на 250 тысяч баррелей в сутки в июне и на 134 тысячи баррелей в сутки во второй половине 2020 года. Кроме того, запуск добычи на некоторых месторождениях будет отложен до 2021 года", — приводит агентство слова министра нефти и энергетики Тины Бру.

"Следовательно, общая добыча Норвегии в декабре 2020 года будет на 300 тысяч баррелей в сутки меньше, чем изначально планировали компании. Это регулирование прекратится к концу этого года", — сообщила министр.

Норвегия входит в топ-7 крупнейших в мире экспортеров нефти. Согласно информации Еврокомиссии, на нефтегазовый сектор пришлось около 18% ВВП страны и 62% экспорта в 2018 году.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.

Ряд крупных производителей вне ОПЕК+, включая США, Канаду, Индонезию, Норвегию и Бразилию, "добровольно" сократят добычу на 4-5 миллионов баррелей в сутки, сообщало Минэнерго РФ Азербайджана.