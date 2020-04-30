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ВАШИНГТОН, 30 апр /ПРАЙМ/. Власти США изучают возможность изъятия с рынка на хранение нескольких сотен миллионов баррелей нефти, сообщил министр финансов Стивен Мнучин.

"Министр энергетики сделал выдающуюся работу, забрав нефть в стратегический резерв и получив оплату за емкости хранения. Мы также изучаем возможность хранения еще нескольких сотен миллионов баррелей", — сказал Мнучин на совещании в Белом доме.

По его словам, изучаются "многие варианты".

Со своей стороны президент Дональд Трамп заявил, что у США есть "огромные емкости" для хранения нефти.

В среду агентство Блумберг передавало, что американские нефтяные компании, которым не хватает места для хранения сырья в условиях падения спроса, начали складировать нефть в Национальном стратегическом нефтяном резерве (SPR). В апреле в резерв было поставлено 1,1 миллиона баррелей. По словам источника агентства, ранее в этом месяце минэнерго США заключило с несколькими компаниями контракты на аренду пространства для хранения порядка 23 миллионов баррелей нефти. Агентство отмечает, что большая часть нефти будет поставлена в мае и июне. При этом компании могут планировать возврат своей нефти до марта 2021 года, за вычетом небольшого количества для покрытия расходов на хранение.

Договоренности между компаниями и минэнерго США были достигнуты на фоне резкого падения цен на нефть в последние недели. Министерство 14 апреля сообщало, что приступило к переговорам с девятью нефтяными компаниями США о заключении контрактов по предоставлению им емкостей в нацрезерве.

Цена майских фьючерсов на американскую нефть марки WTI 20 апреля впервые в истории упала до отрицательных значений. Котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Такой обвал был вызван слабым спросом на нефть и переполнением нефтехранилищ в США. После этого президент США поручил разработать план поддержки американских нефтегазовых компаний.