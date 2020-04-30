ЯКУТСК, 30 апр /ПРАЙМ/. Мобильный госпиталь доставят в Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение, где из-за очага коронавирусной инфекции введен режим карантина, к вечеру четверга, сообщил на брифинге глава республики Айсен Николаев.

По словам главы Якутии, на Чаяндинском месторождении сейчас ведется конкретная работа по механизмам вывоза работников.

"Надо понимать, что речь идет не о "Газпроме", который продолжает свою работу на месторождении. Речь идет о строителях, о подрядных организациях, (которые) выполняют работы на объекте… Сегодня к вечеру на Чаяндинское месторождение будет доставлен мобильный госпиталь по линии МЧС России… Уверен, что это позволит в ближайшее время не только локализовать очаг инфекции, но и реально приступить к лечению людей… И главная задача на сегодня – вывезти людей подрядных организаций с вахтовых поселков", — отметил Николаев.

Ранее сообщалось, что вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил обеспечить меры для недопущения распространения коронавируса на Чаяндинском месторождении в Якутии. До 1 мая Минздрав, Роспотребнадзор, Минтранс совместно с ПАО "Газпром" и правительством республики Саха (Якутия) должны разработать планы транспортировки больных коронавирусной инфекцией, в первую очередь находящихся в тяжелом состоянии, из вахтовых поселков Чаяндинского месторождения в медицинские учреждения, расположенные на территории других субъектов РФ.

По данным правительства региона, на месторождении расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", где размещено более 10 тысяч человек. В настоящее время 56 человек находится в больницах Якутии. Еще 39 работников ранее вывезли на лечение в город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа.

В СМИ появилась информация, что вахтовики на Чаяндинском месторождении выразили недовольство условиями проживания и недостатком информации о заболевших коронавирусом. Глава Якутии Айсен Николаев заявил, в вахтовых поселках "Газпрома" провели тотальный анализ 10,5 тысячи работников. По его словам, по предварительной информации, количество заболевших может оказаться "очень значительным". Прокуратура начала проверку соблюдения прав вахтовых рабочих. Омбудсмен по правам человека в Якутии рассказала РИА Новости о том, что жалоба вахтового работника частично удовлетворена, средства гигиены доставлены на Чаяндинское месторождение и организована продажа работникам "ГазАртСтрой".