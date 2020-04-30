АЛМА-АТА, 30 апр /ПРАЙМ/. Коронавирусная инфекция выявлена у 71 работника на крупнейшем казахстанском нефтяном месторождении Тенгиз в Атырауской области (на западе республики), сообщил региональный оперативный штаб.

В Казахстане подтверждено более 3,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, 25 из них — с летальным исходом. Президент Касым-Жомарт Токаев в понедельник объявил о продлении до 11 мая режима чрезвычайного положения, действующего с 16 марта. Глава государства сообщил о возобновлении авиасообщения между Нур-Султаном и Алма-Атой, а также о смягчении карантинного режима в отдельных регионах.

"На данный момент число зараженных на Тенгизском месторождении достигло 71 человека, выздоровели 12 рабочих. У заболевших выявлено свыше 1,5 тысячи контактных лиц", — говорится в распространенном в четверг сообщении областного штаба по обеспечению режима ЧП.

В сообщении напоминается, что с 16 апреля начался вывоз неоперативного персонала с Тенгизского месторождения. В общей сложности планируется вывезти 17 тысяч сотрудников. К настоящему времени вывезено более 10 тысяч сотрудников, остальные покинут месторождение до 5 мая.

Месторождение Тенгиз разрабатывается компанией Тенгизшевройл (ТШО). ТШО была создана в 1993 году правительством Казахстана и американской нефтяной корпорацией Chevron для разработки этого месторождения. В настоящее время Chevron принадлежит 50% ТШО, "Казмунайгазу" — 20%, ExxonMobil — 25% и LukArco (структура "Лукойла") — 5%.