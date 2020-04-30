МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. "Газпром энергохолдинг" рассматривает продажу 0,099% акций "Интер РАО", одобрение совета директоров "Газпрома" не требуется при соблюдении ряда условий, следует из материалов "Газпрома".

"Определить, что сделки ООО "Газпром энергохолдинг" по отчуждению 103 559 623 обыкновенных именных акций ПАО "Интер РАО" номинальной стоимостью 2,809767 рубля каждая, общей стоимостью 290 978 411 рублей 24 копейки, что составляет 0,099% уставного капитала ПАО "Интер РАО", не требуют согласования с советом директоров ПАО "Газпром", — говорится в сообщении компании.

Уточняется, что согласование не требуется, если сделка будет совершена по цене не ниже средневзвешенной цены сделок, совершенных через организатора торговли на рынке ценных бумаг в течение трех месяцев или пяти торговых дней, предшествующих дате заключения договора купли-продажи акций.