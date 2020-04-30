МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Чистый убыток англо-голландской Royal Dutch Shell, приходящийся на акционеров компании, в первом квартале 2020 года составил 24 миллиона долларов против прибыли в 6 миллиардов долларов годом ранее, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль компании в пересчете на одну обыкновенную акцию оказалась нулевой против прибыли в 0,73 доллара годом ранее. Общая выручка Royal Dutch Shell в годовом выражении снизилась на 28% — до 60,029 миллиарда долларов.

Прибыль компании в сфере геологоразведки и добычи (upstream) за отчетный период составила 291 миллион долларов, снизившись в 5,7 раза. Добыча снизилась на 1% — до 3,719 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

В сегменте нефтепродуктов (oil products) прибыль сократилась на 5% в годовом выражении — до 1,363 миллиарда долларов. Объем продаж нефтепродуктов составил 5,278 миллиона баррелей в сутки, что ниже показателя годичной давности на 18%.

"Из-за требований спроса или регулирования и/или ограничений в инфраструктуре Shell, возможно, придется принять меры по ограничению или сокращению добычи нефти и/или газа", — пишет компания о перспективах второго квартала, добавляя, что это может негативно повлиять на финансовые и операционные показатели. Shell прогнозирует, что добыча нефти во втором квартале составит около 1,75-2,25 миллиона баррелей в день, продажи нефтепродуктов — 3-4 миллиона баррелей в день.

Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах.