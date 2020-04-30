МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Компания Chesapeake Energy, один из пионеров сланцевой отрасли США, готовится запустить процесс банкротства из-за падения цен на нефть и газ, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники знакомые с ситуацией.

Компания ведет переговоры о возможном кредите, который поможет ей вести свою деятельность, пока идут разбирательства по вопросу банкротства. По предварительным оценкам, Chesapeake потребуется около 1 миллиарда долларов, хотя пока размер кредита остается под вопросом, пишет агентство.

"Переговоры Chesapeake о возможном получении финансирования в ходе банкротства находятся на ранней стадии, и компания пока не приняла окончательного решения о том, как она планирует гасить свои долги", — сообщает Рейтер со ссылкой на источники.

Ранее СМИ сообщили, что Chesapeake Energy готовится к реструктуризации задолженности на фоне падения цен на нефть и газ. По состоянию на конец 2019 года непогашенная задолженность Chesapeake Energy составляла 8,9 миллиарда долларов. С начала текущего года акции компании на бирже Нью-Йорка упали в цене более чем в четыре раза.