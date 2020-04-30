ЯКУТСК, 30 апр — ПРАЙМ. Гендиректор компании "ГазАртСтрой" встретился с работниками, устроившими акции на Чаяндинском месторождении, где введен карантин из-за вспышки коронавируса, после чего пикеты с дорог были сняты, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

Ранее в СМИ появилась информация, что вахтовики на Чаяндинском месторождении выразили недовольство условиями проживания и недостатком информации о заболевших коронавирусом. Глава Якутии заявил, что в вахтовых поселках "Газпрома" провели тотальный анализ 10,5 тысячи работников. Прокуратура начала проверку соблюдения прав вахтовых рабочих. Аппарат якутского омбудсмена внес обращение в управление Роспотребнадзора о проведении проверки на Чаянде. Кроме того, местные СМИ сообщали, что работники "ГазАртСтроя" перекрыли главную дорогу Чаяндинского месторождения, тем самым прекратив доступ водовозок и ассенизаторских машин к обсерватору.

"Вчера (в среду) генеральный директор ООО "ГазАртСтрой" встретился с людьми, которые проводили митинги на месторождении. В итоге пикеты с дорог сняты… Людям объяснили, что готовность к вывозу работников из месторождения есть. Мы это будем делать в ближайшее время", — рассказали в пресс-службе со ссылкой на первого вице-премьера регионального правительства Алексея Колодезникова.