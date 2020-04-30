ЛОНДОН, 30 апр — ПРАЙМ. Англо-голландская Royal Dutch Shell впервые со времен Второй мировой войны приняла решение о сокращении размера дивидендов на фоне спада спроса на нефть из-за пандемии коронавируса — за первый квартал акционеры получат по 16 центов на акцию вместо 47 центов, следует из сообщения компании.

Как отметил предправления Royal Dutch Shell Чед Холлидей, доходы акционеров являются фундаментальной частью финансовой структуры Shell. Однако с учетом риска продолжительного периода экономической неопределенности, более низких цен на сырьевые товары, повышенной волатильности и неопределенных перспектив спроса (на нефть), компания полагает, что "поддержание текущего уровня вознаграждения акционеров не является разумным".

Помимо сокращения размера дивидендов, компания также отменила следующий транш обратного выкупа акций.

"После объявления о прекращении участия в следующем транше программы обратного выкупа акций совет директоров также решил сократить дивиденды за первый квартал 2020 года и установить их на уровне 16 центов США за акцию", — подчеркнул Холлидей.

Ожидается, что указанный размер дивидендов сохранится до конца текущего года. Однако компания будет оценивать ситуацию на рынке и рассматривать возможность увеличения вознаграждения акционеров при улучшении конъюнктуры.

Ранее в четверг Shell сообщила, что чистый убыток, приходящийся на акционеров компании, в первом квартале 2020 года составил 24 миллиона долларов против прибыли в 6 миллиардов долларов годом ранее. Разводненная прибыль компании в пересчете на одну обыкновенную акцию оказалась нулевой против прибыли в 0,73 доллара годом ранее. Общая выручка Royal Dutch Shell в годовом выражении снизилась на 28% — до 60,029 миллиарда долларов.

Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах.