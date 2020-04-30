МОСКВА, 30 апр- ПРАЙМ. Чистая прибыль "Энел Россия" по РСБУ за первый квартал 2020 года сократилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,26 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании в отчетном периоде уменьшилась на 0,5%, до 19 миллиардов рублей. Себестоимость продаж составила 16,45 миллиарда рублей, показав рост на 10,1%.

Валовая прибыль снизилась на 37,7%, до 2,64 миллиарда рублей, прибыль от продаж — на 40,6%, до 2,35 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения сократилась вдвое, до 1,61 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 31 марта 2020 года составили 10,62 миллиарда рублей против 10,306 миллиарда рублей на конец 2019 года, краткосрочные обязательства — 13,8 миллиарда рублей против 15,895 миллиарда рублей соответственно.

"Энел Россия" входит в группу Enel. Производственные филиалы компании — три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность составляет 5,6 ГВт выработки электроэнергии и 2 тысячи Гкал.ч — тепла. Также компания временно управляет угольной Рефтинской ГРЭС установленной мощностью 3800 МВт во время переходного периода, необходимого для завершения продажи станции ее новому владельцу "Кузбассэнерго".