МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Средства "Сургутнефтегаза", размещенные на депозитах, по итогам 2019 года символически уменьшились по сравнению с показателем по состоянию на конец первого полугодия — на 1%, до 2,966 триллиона рублей, следует из отчетности компании по МСФО.

Средства, размещенные на депозитах, на 30 июня 2018 года составляли 2,996 триллиона рублей. На конец 2018 года на депозитах "Сургутнефтегаза" числилось 3,103 триллиона рублей, таким образом, в годовом выражении снижение составило 4,6%.

Краткосрочные депозиты составили 820,532 миллиарда рублей, долгосрочные – 2,145 триллиона рублей.

"Сургутнефтегаз" — одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. Центральный офис находится в Сургуте. Сфера деятельности "Сургутнефтегаза" охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений; производство и сбыт нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.