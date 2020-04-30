МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Катарская государственная нефтегазовая компания Qatar Petroleum (QP) намерена сократить штат и расходы из-за резкого падения спроса на газ и нефть, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам источников, генеральный директор компании Саад аль-Кааби (Saad al-Kaabi) сообщил в корпоративном письме о запланированных сокращениях персонала в конце мая.

"Как и все нефтегазовые компании, QP рассматривает сокращение расходов из-за спада на рынке, который… останется нестабильным в течение некоторого времени", — сказал один из источников, добавив, что запланированные сокращения QP не повлияют на планы, о которых компания заявляла ранее.

Компания уже дважды проводила реструктуризацию за последние 6 лет. В 2015 году QP заявила о сокращении штата в рамках реструктуризации и выходе из непрофильного бизнеса после того, как падение цен на нефть и газ увеличило финансовое давление на Катар.

Также QP отложит старт производства на своих новых газовых мощностях до 2025 года из-за отсрочек в процессе тендера, говорил агентству Кааби ранее в апреле. Агентство напоминает, что Катар является одним из самых влиятельных игроков на рынке СПГ с годовым объемом производства в 77 миллионов тонн. Страна планирует увеличить производство СПГ до 126 миллионов тонн в год к 2027 году.