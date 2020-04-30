МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. "Новатэк" ждет низких цен на газ в Европе и Азии летом, но прогнозирует их дальнейшую стабилизацию, заявил зампред правления компании Марк Джитвэй в ходе телефонной конференции.

"В Европе, на наш взгляд, цена на газ на хабе TTF будет оставаться низкой в течение летних месяцев, и затем вероятно, стабилизируется", — заявил он.

"На основании итогов тендеров в Китае и Индии, мы также ожидаем, что индекс JKM (отражающий спотовые цены на СПГ в Азии — ред.) будет на низких уровнях этим летом", — сказал он, отметив, что в азиатском регионе также затем ожидается определенная стабилизация котировок.

"Новатэк" сохраняет планы нарастить добычу газа в 2020 году на 2-3% к уровню 2019 года, добыча жидких углеводородов останется примерно на прошлогодней отметке, сообщил Джитвэй.

"Мы сохраняет планы по росту добычи газа на 2-3%", — сказал Джитвэй. При этом он отметил, что добыча жидких углеводородов останется примерно на уровне 2019 года.

"Новатэк" планирует пересмотреть инвестпрограмму на 2020 год из-за макроэкономической ситуации в мире, может понизить ее на на 20% от запланированного ранее объема в 250 миллиардов рублей, заявил также Джитвэй.

"Более 60% нашей программы капитальных затрат, озвученной ранее в объеме 250 миллиардов рублей, будет потрачено в 2020 году. Но, учитывая текущую макроэкономическую ситуацию, мы пересмотрим наш прогноз по инвестпрограмме в сторону понижения и можем сократить ее на объем до 20%, или 50 миллиардов рублей от запланированного объема", — сказал он.