ВАРШАВА, 30 апр — ПРАЙМ. Польша получила от "Газпрома" скорректированные счета за поставляемый газ в соответствии с решением Стокгольмского арбитража, сообщал глава польского нефтегазового концерна PGNiG Ежи Квечиньский.

"С удовлетворением сообщаю, что сегодня PGNiG получила от Газпрома корректировку счетов за газ за март 2020", — написал Квечиньский на странице в Twitter.

В конце марта польская компания заявила, что выиграла у "Газпрома" дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиарда долларов. По данным PGNiG, суд изменил формулу цены в рамках контракта, в частности, в связи с ее непосредственной связью с котировками природного газа на европейском рынке, и решение арбитража касается поставок газа, осуществляемых начиная с 1 января 2014 года.

Ранее в апреле PGNiG также заявила, что "Газпром" выставил ей счета за газ на старых условиях, которые действовали до решения Стокгольмского арбитража. По данным польской компании, за газ, поставленный в марте и первой половине апреля, "Газпром" выставил ей счета "в обход новых ценовых условий".