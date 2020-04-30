МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на топливо в России снижается пятую неделю подряд, так, средняя цена на бензин в России за неделю с 20 по 27 апреля снизилась на 1 копейку, до 44,85 рубля за литр, а на дизельное топливо — на 5 копеек, до 47,75 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.

Так, по данным статистического ведомства, к 27 апреля средние цены на бензин марки Аи-92 снизились на 1 копейку, до 42,41 рубля за литр, а цены на Аи-95 и Аи-98 не изменились и остались на уровне 45,85 рубля за литр и 52,07 рубля за литр соответственно.

Снижение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 19 субъектах РФ. Наибольшее снижение отмечалось в Кирове — на 0,9%. Рост цен на автомобильный бензин был отмечен в Рязани, на 3,2% и Петрозаводске — на 0,2%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на автомобильный бензин не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 38,9 до 44,66 рубля, марки Аи-95 — от 41,9 до 49,49 рубля, марки Аи-98 — от 49,99 до 54,83 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 41,2 до 43,76 рубля, марки Аи-95 — от 44,6 до 47,66 рубля, марки Аи-98 — от 52,8 до 54,86 рубля за литр.