МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Т Плюс" по МСФО в 2019 году составила 11,427 миллиарда рублей против убытка в 4,756 миллиарда годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка компании за год выросла на 3%, до 383,964 миллиарда рублей, операционная прибыль подскочила в четыре раза, до 28,055 миллиарда.

Группа "Т Плюс" — российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Компания занимается генерацией, энерготрейдингом, ритейлом, энергосервисом. Обеспечивает энергоснабжение в 16 субъектах РФ.