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МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Основной акционер "Транснефти", правительство, ставит перед компанией задачу не снижать инвестпрограмму, так как это важно для экономики России, заявил в ходе телеконференции первый вице-президент монополии Максим Гришанин.

"У нас есть денежные средства на счетах, которые могут быть использованы для выплаты дивидендов. Но у нас есть еще другие задачи. Задача, которую ставит нам наш основной акционер, — это задача не снизить нашу инвестиционную программу, потому что это важно для экономки России", — сказал он.

В рамках финансирования капитальных вложений "Транснефть" в 2020 году планирует направить на техническое перевооружение и реконструкцию системы 236,8 миллиарда рублей.

"Транснефть" является естественной монополией, 100% голосующих обыкновенных акций компании находятся в федеральной собственности. Уставный капитал "Транснефти" составляет 7 миллионов 249 тысяч 343 рубля и разделен на 5 миллионов 694 тысячи 468 обыкновенных и 1 миллион 554 тысячи 875 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. На рынке котируются только "префы", которые не являются голосующими и предоставляют их владельцам только право на получение фиксированных дивидендов.