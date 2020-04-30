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МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. "Новатэк" ждет низких цен на газ в Европе и Азии летом, но прогнозирует их дальнейшую стабилизацию, заявил зампред правления компании Марк Джитвэй в ходе телефонной конференции.

"В Европе, на наш взгляд, цена на газ на хабе TTF будет оставаться низкой в течение летних месяцев, и затем вероятно, стабилизируется", — заявил Джитвэй.

"На основании итогов тендеров в Китае и Индии, мы также ожидаем, что индекс JKM (отражающий спотовые цены на СПГ в Азии — ред.) будет на низких уровнях этим летом", — сказал он, отметив, что в азиатском регионе также затем ожидается определенная стабилизация котировок.

Джитвэй отметил, что на рынке СПГ сейчас наблюдается переизбыток предложения, хотя в целом фундаментально он отличается от ситуации на рынке нефти. В частности, большую роль в сложившейся ситуации сыграла теплая зима и запуск около 43 миллионов тонн новых мощностей в 2019 году, что привело к высокой заполненности ПХГ в Европе и США. При этом в 2020 году ожидается очередная волна запуска американских проектов, хоть и меньшими, чем в прошлом году, темпами.

"В течение следующих нескольких кварталов мы должны увидеть некоторое сокращение производства СПГ…, но главное влияние низкие цены и избыточное предложение оказывает на принятие окончательных инвестиционных решений, которые были запланированы на 2020 год", — сообщил зампред правления "Новатэка".

Несмотря на сложившуюся ситуацию на рынке, "Новатэк" оценивает, что импорт СПГ в мире по итогам первого квартала вырос на 13% год к году, до примерно 101 миллиона тонн. При этом Китай сократил показатель на 5%, до 15 миллионов тонн, хотя сейчас спрос в стране начал восстанавливаться. В то же время Евросоюз увеличил импорт СПГ сразу на 57%, до 28 миллионов тонн, однако карантинные меры многих европейских стран ограничили возможность более сильного роста. "В результате такой ситуации недавно появились сообщения об отмене партий СПГ из США с поставкой в июне, но возможно в ближайшие месяцы мы увидим еще больше (отказов — ред.)", — заключил Джитвэй.